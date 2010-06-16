Експерт: вирішити проблеми ЖКГ можна лише шляхом реформ

Директор Агентства моделювання ситуацій (АМС) Віталій БАЛА підкреслює важливість рішення проблем ЖКГ в країні, вирішити які можна шляхом реформування галузі, що залежить від наявності політичної волі у влади.

Про це сказано у переданому агентству УНІАН коментарі В. БАЛИ щодо призначення міністра ЖКГ Олександра ПОПОВА на посаду першого заступника голови Київської міської державної адміністрації.

"Реформування ЖКГ - один з найнебезпечніших з точки зору електоральних перспектив напрямів діяльності для будь-якої влади. ПОПОВ є представником тієї команди управлінців, яка розуміє суть проблем ЖКГ", - сказав експерт. Водночас, за його словами, це швидше виключення з правил.

"У більшості своїй у владі і в опозиції немає ні розуміння масштабів необхідних реформ, ні політичної волі зайнятися ними. Ситуацію може змінити лише прихід до управління політиків, що займаються виключно такою конкретною проблематикою. Це може статися на місцевому рівні вже на майбутніх виборах цієї осені - шанси регіональних політичних проектів, у тому числі і "Комунального фронту", який останнім часом активізував свою діяльність, розцінюють як дуже непогані в муніципальному контексті", - вважає експерт.

На думку В. БАЛИ, увага діючої влади до проблем ЖКГ має інерційний характер. "Будь-яка українська влада діє на ринку ЖКГ за принципом "доки грім не вдарить…".Проте, технологічний ресурс усієї системи ЖКГ країни вичерпується. Це означає, що нас можуть чекати катастрофи типу алчевскої чи дніпропетровської по всій країні у тому випадку, якщо у владі не з'являться політики і управлінці, які займаються не поділом землі і популізмом, але розгрібанням "авгієвих стаєнь", причому, не в метафоричному змісті цього виразу", - підсумував директор АМС.