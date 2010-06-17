Міністра уряду Тимошенко Куйбіду викликано до СБУ
09:23, 17 червня 2010Нерухомість
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Деталі не надаються
Колишнього міністра регіонального розвитку та будівництва України, заступника Голови Народного Руху України, Василя КУЙБІДУ викликано для дачі пояснень у Службу безпеки України.
Як повідомили УНІАН у прес-центрі Народного Руху України, В.КУЙБІДА має з’явитися до СБУ 17 червня о 15:00 за адресою м. Київ, вул. Малопідвальна 29/1.
Інших деталей прес-центр наразі не надав.
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