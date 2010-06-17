Близько 400 осіб пікетують мерію Києва
Вимагають скасувати рішення столичної влади
Близько 400 осіб проводять пікет під стінами мерії Києва, вимагаючи скасувати низку рішень столичної влади, зокрема, щодо підвищення комунальних тарифів і незаконних забудов.
Як передає кореспондент УНІАН, серед пікетувальників - представники «Фронту змін», БЮТ, ГО «Кияни перед усім», ВО «Свобода», інвестори “Еліта-Центру”.
Вони тримають транспаранти з написами: «Кияни проти підвищення комунальних тарифів», «Громада проти злочинних забудов», “Фронт змін” за збереження парків”.
Постраждалі внаслідок будівельної афери «Еліта-Центру» вимагають від київської влади вирішити проблему забезпечення їх житлом. Час від часу вони скандують: «Продажну владу – геть!».
Довідка УНІАН. Сьогодні проводиться засідання Київської міської ради, на яке у режимі громадських слухань буде винесено питання, зокрема, щодо розміщення МАФів, будівництва нових станцій метро, реконструкції Бортницької станції аерації, про стан житлово-комунального господарства, діяльність дитячо-юнацьких клубів, а також конфліктного будівництва на вулиці Мельникова, 9-а, будівництва на вулиці Гончара, 17/23 тощо.