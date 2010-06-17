Близько 400 осіб пікетують мерію Києва

Близько 400 осіб проводять пікет під стінами мерії Києва, вимагаючи скасувати низку рішень столичної влади, зокрема, щодо підвищення комунальних тарифів і незаконних забудов.

Як передає кореспондент УНІАН, серед пікетувальників - представники «Фронту змін», БЮТ, ГО «Кияни перед усім», ВО «Свобода», інвестори “Еліта-Центру”.

Вони тримають транспаранти з написами: «Кияни проти підвищення комунальних тарифів», «Громада проти злочинних забудов», “Фронт змін” за збереження парків”.

Постраждалі внаслідок будівельної афери «Еліта-Центру» вимагають від київської влади вирішити проблему забезпечення їх житлом. Час від часу вони скандують: «Продажну владу – геть!».

Довідка УНІАН. Сьогодні проводиться засідання Київської міської ради, на яке у режимі громадських слухань буде винесено питання, зокрема, щодо розміщення МАФів, будівництва нових станцій метро, реконструкції Бортницької станції аерації, про стан житлово-комунального господарства, діяльність дитячо-юнацьких клубів, а також конфліктного будівництва на вулиці Мельникова, 9-а, будівництва на вулиці Гончара, 17/23 тощо.