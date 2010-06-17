Голубченко: тарифи на ЖКП у Києві можуть і не вирости з 1 липня

Тарифи на житлово-комунальні послуги не підвищуватимуться з 1 липня за умови надання урядом дозволу столиці здійснити розрахунки з Київенерго і Київводоканалом у різниці в тарифах за допомогою векселів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні в інтерв'ю журналістам заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО.

За його словами, з цією пропозицією до уряду звернулася мерія. І на сьогодні вирішення питання - вже на завершальній стадії.

"Зараз розглядається питання в уряді - постанова Кабміну, яка б надала нам право випустити торговельні зобов'язання - векселі. Якщо цю постанову приймуть, ми зможемо тарифи залишити такими, які діють зараз, у червні", - сказав А.ГОЛУБЧЕНКО.

За його поясненням, будуть випущені векселі на різницю в тарифах, якими можна буде розрахуватися з Київенерго, Київводоканалом.

"І ці векселі, як платіжний документ, будуть пред'явлені "Нафтогазу", - сказав А.ГОЛУБЧЕНКО.

Він повідомив, що ці векселі 3-4-5-річного терміну.

За словами А. ГОЛУБЧЕНКА, відповідна постанова уряду вже розроблена, пройшла узгодження в Міністерстві юстиції і потребує лише затвердження в уряді.

"Я думаю, що у наступну середу рішення буде прийнято. Учора ми усе майже погодили", - сказав А.ГОЛУБЧЕНКО.

Він також додав, що цим питанням далі займатимуться перший заступник голови КМДА Олександр ПОПОВ.

"Дуже висока ймовірність, що рішення буде прийнято. Майже 100% ", - висловив переконання А. ГОЛУБЧЕНКО.