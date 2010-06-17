У проекті Податкового кодексу немає норми про відміну ПДВ

У проект Податкового кодексу не включено норму про відміну податку на додану вартість (ПДВ) на будівництво житла.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства регіонального розвитку і будівництва.

Згідно з повідомленням, міністр регіонального розвитку і будівництва Володимир ЯЦУБА, керівники областей, будівельні організації і їх об'єднання звернулися до прем'єр-міністра України і Верховної Ради з проханням включити в проект Податкового кодексу норму про відміну ПДВ на будівельні роботи при зведенні житла.

У міністерстві зазначили, що забудовники стурбовані відсутністю цієї норми у проекті Податкового кодексу, який розглядають сьогодні у парламенті в першому читанні.

Свою стурбованість забудовники мотивують тим, що не зможуть виконати доручення Президента і прем'єр-міністра про відновлення темпів будівництва житла і об'ємів введення його в експлуатацію на рівні докризового періоду, якщо відміну ПДВ не втілять у життя.

Як повідомляв УНІАН, 9 червня уряд підтримав ініціативу Міністерства регіонального розвитку і будівництва щодо звільнення від податку на додану вартість будівельних робіт при зведенні житла. Такий крок дозволить здешевити вартість житла до 8%.