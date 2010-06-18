Уряд змінив керівництво "Укрбуду"
16:01, 18 червня 2010Нерухомість
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Президентом став Микитась
Кабінет міністрів України призначив президентом Української державної будівельної корпорації ("Укрбуд") Максима МИКИТАСЯ.
Розпорядження №1220-р від 16 червня опубліковане на урядовому порталі.
При цьому Кабмін звільнив Юрія ПЕЛИХА з посади президента корпорації у зв'язку з його заявою і виходом на пенсію (розпорядження №1219-р від 16 червня).
Довідка УНІАН. У корпорацію "Укрбуд" на договірних началах входить більше 400 підприємств. При цьому частка державних підприємств в корпорації складає 16% (39 підприємств, з яких 13 знаходяться на різних стадіях ліквідації, банкрутства, передачі місцевим органам).
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