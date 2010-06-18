Кабмін має намір удосконалити оподаткування житла

В уряді вважають необхідним удосконалити систему оподаткування житла.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив глава Держкомпідприємництва Михайло БРОДСЬКИЙ.

Він зазначив, що як основу, на сьогодні в уряді розглядають варіант Польщі, де оподатковується житлова площа понад 33 кв. м на людину.

"Ми хочемо узяти польський, прогресивний, варіант - 33 метри на людину", - заявив М. БРОДСЬКИЙ.

При цьому він припустив, що норма про податок на житло може бути внесена депутатами до розгляду Податкового кодексу у другому читанні.

Як повідомляв УНІАН, 17 червня Верховна Рада прийняла в першому читанні проект Податкового кодексу, внесений Кабінетом міністрів.

Раніше планувалося, що документ введе податок на житло в квартирах площею понад 300 кв. м і будинки площею понад 500 кв. м, проте, до представленого варіанту проекту Податкового кодексу відповідна норма не увійшла.