Новий міністр ЖКГ не втілює надій на реформи

Призначення першого заступника міністра з питань ЖКГ Юрія ХІВРИЧА новим міністром не спричинить кардинальних змін в комунальній сфері.

Таку думку УНІАН висловив лідер всеукраїнського громадського руху "Комунальний фронт" Віталій ЯКОВЕНКО.

За його словами, усе, що задекларовано попереднім міністром і Програмою реформ Президента України у галузі ЖКГ, ретельно виконуватиме Ю. ХІВРИЧ - земляк і однопартієць Віктора ЯНУКОВИЧА.

"Навряд чи він наважиться піти проти президента і його планів щодо комунального господарства країни. Новий глава МінЖКГ неухильно йтиме по вже побудованій лінії, а усі відхилення від курсу якщо і будуть, то тільки в мікродеталях, які ніяк в цілому не вплинуть на загальну траєкторію руху. Інша справа, що уся генеральна лінія реформ для галузі носить суто косметичний характер і не може називатися реальним реформуванням", - вважає В. ЯКОВЕНКО.

При цьому він підкреслив, що, до жалю активістів "Комунального фронту", озвучені реформаторські настрої МінЖКГ практично не мають нічого спільного з інтересами простих споживачів послуг. Хоча саме це повинно було стати ключовим орієнтиром для реформування.

Як повідомляв УНІАН, 17 червня Верховна Рада України звільнила Олександра ПОПОВА з посади міністра з питань житлово-комунального господарства і призначила на цю посаду Юрія ХІВРИЧА.