КФ: кияни будуть "піддослідними кроликами" для регіоналів

Київ стає для влади полігоном з відпрацювання механізмів підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги по всій країні.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив сьогодні на прес-конференції в УНІАН лідер Всеукраїнського громадського руху "Комунальний фронт" Віталій ЯКОВЕНКО, коментуючи призначення екс-міністра з питань житлово-комунального господарства Олександра ПОПОВА на посаду першого заступника голови Київської міської державної адміністрації.

За його словами, призначення О. ПОПОВА можна розцінювати як "кадровий голод" Партії регіонів.

"Попов для Партії регіонів стає ключовою фігурою в Києві. Завдання-максимум для Попова - виграти вибори мера у 2012 році", - вважає лідер "КФ".

На думку В. ЯКОВЕНКА, для досягнення цього завдання застосовуватиметься метод "батога і пряника", де пряник - виділення коштів на інфраструктурні проекти у розмірі 3 млрд. 175 млн. грн., а батіг - відробіток на столиці механізму підвищення тарифів на комунальні послуги.

"Батіг буде досить серйозний. Київ стане полігоном для відпрацювання технологій підвищення комунальних тарифів в цілому по країні. Попов підтверджує, що підвищення комунальних тарифів буде", - сказав він.

Лідер "Комунального фронту" припускає, що кияни будуть піддослідними кроликами для регіоналів, які відпрацьовуватимуть технологію підвищення тарифів, як частотну, так і порогову, для того, щоб потім розповсюдити його на усю Україну.

В. ЯКОВЕНКО вважає, що підвищення тарифів у столиці почнеться уже з липня, оскільки "для того, щоб перекрити дірку в бюджеті Києва у 2-3 млрд. грн., потрібні гроші".

За оцінками експерта, масове підвищення тарифів у країні почнеться після того, як функції з затвердження тарифів передадуть у Міністерство з питань ЖКГ, а потім - до єдиного регулювальника.

"Почнеться підвищення тарифів цього року, це однозначно. А єдиного регулювальника планують створити до кінця цього року, для того, щоб він почав працювати наступного року. Але Попову нічого не заважатиме підвищувати тарифи вже цього року", - додав він.

Експерт прогнозує підвищення тарифів у столиці як мінімум у два рази.

Водночас лідер "Комунального фронту" сказав, що підвищити якість комунальних послуг у Києві у О. ПОПОВА не вийде через сильне лобі комунальних монополістів.

Довідка УНІАН. Громадський рух "Комунальний фронт" створено в грудні 2009 року. Ініціатором створення руху виступила Асоціація теплотехнічних компаній. Поява організації обумовлена великим попитом населення на самоорганізацію для відстоювання своїх прав на комунальні послуги належної якості і комфортні умови проживання. На сьогодні осередки "Комунального фронту" існують у 21 місті України. Рух очолює Віталій ЯКОВЕНКО.