Україна готова до опалювального сезону на 30%

Україна готова до опалювального сезону 2010-2011 рр. на 30%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам міністр з питань житлово-комунального господарства Юрій ХІВРИЧ.

«Ми готові сьогодні на 30%», - сказав він.

Такий ступінь готовності міністр пояснює тим, що бюджетні кошти на підготовку до зими ще не надійшли регіонам через затримку з ухваленням бюджету.

За словами Ю.ХІВРИЧА, одним із найскладніших моментів підготовки до опалювального сезону є житловий фонд, а саме стан покрівель.

За даними міністерства, станом на 15 червня ц.р. у країні комплексно підготовлено до зими з видачею паспортів готовності 29,6% житлового фонду.

Найнижчі показники з підготовки житлового фонду – в Одеській (9%) і Чернівецькій (12,6%) областях, Севастополі (14,7%) та Києві (18,4%).

При цьому до зими готові 21,6% об`єктів соціального призначення: школи (20%), дитячі садки (25%), лікарні (10,1%).

Об`єкти теплопостачання підготовлені до опалювального сезону на 33,7%, об`єкти водопровідно-каналізаційного господарства – на 34%, комунальний електротранспорт – на 22%. Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі проведено на 16,3% дорожнього покриття.