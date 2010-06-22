Збитки ЖКГ за 5 місяців досягли 811 млн. грн.

Збитки підприємств житлово-комунального господарства України за 5 місяців п.р. становлять 811 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістів міністр з питань житлово-комунального господарства Юрій ХІВРИЧ.

«Ми маємо лише цього року 811 млн. грн. збитків. Минулого року у нас було 1,7 млрд. грн., а цього за п`ять місяців вже 811 млрд. грн.», - сказав він.

Міністр додав, що збитки підприємств - це заборгованість за енергоносії, із заробітної плати і невиконаний обсяг робіт з підготовки до зими.