В Києві святкують новосілля на вулицях Цвєтаєвої та Бальзака

АТ ХК «Київміськбуд» здав в експлуатацію два багатоповерхових будинки на перетині вулиць Цвєтаєвої Марини та Оноре де Бальзака (10-й мікрорайон Троєщина). 19 червня 2010 відбувся офіційний День відкритих дверей. На заході були присутні традиційно вище керівництво АТ ХК «Київміськбуд», представники підрядних організацій та засобів масової інформації.

Новобудови на вул. Марини Цвєтаєвої споруджені за єдиним проектом. Це сучасні 23-поверхові будинки, розташовані поблизу зручною транспортною розв`язки. Неподалік розкинувся «Молодіжний парк». Конструктивна схема будинку представляє собою монолітний залізобетонний каркас. Стіни будівлі виконані з пінобетону й облицьовані керамічною цеглою. У квартирах з висотою стелі в 3 м виконані оздоблювальні роботи, встановлені металеві вхідні двері, здійснено скління (металопластикові пакети). Підводка мереж телефонізації та телебачення здійснена до щитів, розміщених на кожному поверсі. У кожній квартирі вже встановлені лічильники електроенергії, гарячої та холодної води. Обидва будинки обладнані ліфтами: по два пасажирських (вантажопідйомність до 400 кг), по одному вантажному (вантажопідйомність до 1000 кг) і по одному технічному (призначений для перевезення пожежних підрозділів).

Президент АТ ХК «Київміськбуд» Василь Можар не приховував своєї гордості за здані в експлуатацію будинки. «10-й мікрорайон Троєщина для «Київміськбуду» є особливим. Його ми створили з нуля. Раніше тут нічого не було - гола земля, міська околиця. А тепер цей район став домівкою для тисяч киян. Киян з європейськими життєвими стандартами, киян з високими вимогами до якості житла, киян з простими і зрозумілими кожному цінностями: міцна сім`я, затишний будинок, охайний дворик, красивий пейзаж за вікном ... », - сказав Василь Можар.

Він також акцентував увагу на тому, що «Київміськбуд» продовжує будівництво інших об`єктів: «Наша компанія продовжує виконувати ті обіцянки, які ми дали нашим інвесторам. У цьому році ми маємо намір провести ще не один десяток таких Днів відкритих дверей, на яких в урочистій обстановці вручимо новоселам ключі від їх довгоочікуваних квартир».

Інформаційна довідка

Холдингова компанія «Київміськбуд» – найбільша будівельна компанія України. До холдингу входять 40 відкритих акціонерних товариств, у яких "Київміськбуд" володіє від 26 до 30% акцій, 6 дочірніх підприємств і 51 підприємство – на правах асоційованих членів. За підсумками 2009 року холдингова компанія «Київміськбуд» як замовник і генпідрядник ввела в експлуатацію близько 360 тис. кв. м житла, що становить 48% від загального обсягу житлового будівництва в Києві й 22% – в Україні. В 2009 році підприємства холдингу виконали будівельних робіт на 2,9 млрд. грн.

Контактна інформація: Вікторія Долюк, начальник відділу PR-проектів АТ ХК "Київміськбуд"

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