КМДА підтверджує повернення підвищених тарифів

КМДА підтверджує, що тарифи на житлово-комунальні послуги для населення з 1 липня будуть повернені до тарифів, що діяли у жовтні 2009 - травні 2010 року.

Про це сьогодні журналістам повідомив заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО під час засідання Антимонопольного комітету.

"Вносяться зміни в діючі тарифи. Вони були припинені тільки на період дії меморандуму. Меморандум закінчився, ми відновили дію тих тарифів, які були, і не більше. З 1 липня ми повернемося до старих тарифів, за якими уже платили 4 або 5 місяців", - сказав він.

За даними А. ГОЛУБЧЕНКА, "старі тарифи покривають собівартість комунальних послуг приблизно на 72%".

А. ГОЛУБЧЕНКО зазначив, що щодо подальшого підвищення тарифів можна буде говорити після того, як закінчить роботу інспекція за цінами, яка визначить собівартість тарифів і відповідність рівню оплати.

При цьому А. ГОЛУБЧЕНКО повідомив, що готовий дослухатися до сьогоднішнього рішення Антимонопольного комітету України, який рекомендував КМДА визначити порядок інформування споживачів про структуру тарифу, норм споживання, і порядку надання комунальних послуг, визначити виконавців послуг з централізованого опалювання і постачанню гарячої води, а також налагодити фактичний облік гарячої води і тепла.

Він пояснив, що на сьогодні виконавцем послуг з постачань тепла, гарячої і холодної води, вивезення побутових відходів визначені ЖЕКи, а виробника тепла і гарячої води повинно визначити Міністерство з питань ЖКГ.

На сьогоднішньому засіданні АМК також рекомендував Міністерству з питань ЖКГ сформувати єдиний порядок оприлюднення і доведення до споживачів інформації про тарифи на ЖКП з урахуванням позицій територіальних громад, а також визначити критерії встановлення виробника і виконавця ЖКП централізованого опаленя і постачання гарячої води.

За словами голови АМК Олексія КОСТУСЄВА, до встановлення економічно необгрунтованих тарифів на комунальні послуги призводить відсутність координації між КМДА, держінспекцією за цінами, міністерством з питань ЖКГ і НКРЕ. Він також сказав, що комітет підтримує створення Національної комісії регулювання комунальних послуг.