Попов повинен скоротити терміни відключення гарячої води

Новопризначений перший заступник голови КМДА Олександр ПОПОВ повинен не допустити продовження періоду відключень гарячої води в квартирах киян АТ «Київенерго».

Таку думку УНІАН висловив лідер Всеукраїнського громадського руху «Комунальний фронт» Віталій ЯКОВЕНКО.

За його словами, почастішали випадки, коли затримки зы включенням гарячої води тривають тиждень-два.

«Про це нам постійно повідомляють кияни, яким під будь-якими приводами переносять дату відновлення постачання води, при цьому у платіжках їм, з незрозумілих причин, зараховують плату за користування гарячою водою таку, наче вони не користувалися послугою тільки два тижні. Цю проблему новому начальникові комуналки Києва необхідно вирішити уже найближчим часом, щоби довести свій реформаторський потенціал», - заявив В.ЯКОВЕНКО.

На думку лідера «Комунального фронту», не вселяють оптимізму киянам і розмови деяких чиновників про те, що необхідно продовжити терміни відключень гарячої води для проведення планових перевірок на один місяць.

«По-перше, це прямий утиск прав киян одержувати якісну послугу гарячої води. По-друге, це ще і спроба «Київенерго» вирішити свої фінансові проблеми з постачальниками енергоресурсів за рахунок киян, адже кожне відключення — це економія газу, якого для «Київенерго» виділяється критично мала кількість через його борги, що дозволяє їм викручуватися і підтримувати працездатність всієї системи. Але до чого тут люди? Чому всі проблеми знову вирішують за їхній рахунок, коли вони-то якраз є справними платниками, а всі борги перед «Київенерго» накопичила столична влада?», - сказав В.Яковенко.

При цьому він підкреслив, що існуючі нормативи з відключенн води для проведення планових перевірок - «рудимент радянської епохи», який давно пора відмінити.

«Для проведення перевірок досить три дні, і саме до цього терміну для відключень води слід прагнути не тільки Києву, але і всій Україні», - підкреслив лідер «Комунального фронту».