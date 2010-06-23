Експерт: вето для готелів на податок на прибуток неефективне

Звільнення готелів від податку на прибуток не дасть очікуваного ефекту.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловила генеральний директор консалтингової компанії Knight FrankLLC Ukraine Ярослава ЧАПКО сьогодні під час HoReCa Innovation Forum 2010 "Інновацій в управлінні готельним і ресторанним бізнесом".

"Податкові пільги не дадуть очікуваного ефекту. Податкові пільги ніколи не були стимулом для залучення капіталу в галузь. Зараз пропонується готелі звільнити від податку на прибуток. По-перше, я не уявляю того масштабу податку на прибуток, який платитимуть готелі у перші роки своєї роботи. Я сумніваюся, що при наповненості на 45-55% готель показуватиме податок на прибуток, тому ці пільги є більше декларативними, ніж практичними", - вважає вона.

Як повідомляв УНІАН, 25 березня віце-прем'єр-міністр України Борис КОЛЕСНИКОВ заявив, що для розвитку готельного бізнесу в Україні уряд введе нульову ставку податку на прибуток на найближчі 10 років.

"Ми вводимо нульову ставку податку на прибуток для готельного бізнесу, для усіх готелів, які вже побудовані і які будуть побудовані, на 10 років", - сказав віце-прем'єр міністр.

Довідка УНІАН. Міжнародна консалтингова компанія Knight Frank заснована у Лондоні 110 років тому і є одним з провідних гравців на міжнародному ринку нерухомості. На сьогодні Knight Frank спільно зі своїм стратегічним партнером - компанією Newmark налічує 196 офісів у 38 країнах світу і об'єднує понад 6770 фахівців.

В Україні та Росії Knight Frank надає повний комплекс агентських і консалтингових послуг в усіх сегментах ринку нерухомості. За час роботи в Росії та Україні послугами Knight Frank скористалися понад 500 великих російських і міжнародних компаній.