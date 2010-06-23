Київ - лидер щодо ціни проживання у "зіркових" готелях

Київ випереджає європейські міста за вартістю проживання у 4-5-зіркових готелях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила генеральний директор консалтингової компанії Knight FrankLLC Ukraine Ярослава ЧАПКО сьогодні під час HoReCa Innovation Forum 2010 "Інновації в управлінні готельним і ресторанним бізнесом".

"За 4-5-зірковими готелям ми попереду планети усієї. Практично наші готелі, яких і так мало, встановлюють високі розцінки на проживання. Ми за цими показниками порівнянні з Москвою. Навіть Лондон і Париж набагато скромніші виставляють ціни", - сказала вона.

За даними гендиректора компанії, середня вартість проживання у 4-5-зіркових готелях столиці складає 448 дол. за номер на добу.

При цьому середня вартість розміщення у 3-5-зіркових готелях Києва у 2009 році складала 104 дол. на добу.

Я. ЧАПКО зазначила, що заповнюваність столичних готелів знизилася з 65-70% у 2007-2008 роках до 55-60% сьогодні, а потік туристів до Києва у 2009 році знизився на 22%.

За її словами, сьогодні туристи переорієнтовувалися на дешевший сегмент готелів.

Водночас 4-5-зіркові готелі впроваджують програми лояльності для того, щоб окрім бізнес-туристів залучти й інших клієнтів.

При цьому девелопери проводять реконцепцію проектів багатофункціональних комплексів з орієнтацією на готельну складову.

За оцінками гендиректора компанії, сьогодні у столиці спостерігається дефіцит якісних 3-зіркових готелів, формат яких, на її думку, слід розвивати до Євро- 2012, оскільки основна маса уболівальників зупиниться не у 4-5-зіркових, а в 2-3-зіркових готелях.

"Попит буде на дешеве житло, а не на дорогі готелі", - додала вона.

Я. ЧАПКО також сказала, що тим девелоперам, які не візьмуться до будівництва готельних об'єктів у центрі столиці до кінця 2010 року, буде складно реалізовувати проекти у зв'язку з реконструкцією центру міста, яку запланували.

За даними компанії, середній показник забезпеченості готельним фондом у Києві складає 3,6 номера на 1000 жителів і є найнижчим у Європі.

Довідка УНІАН. Міжнародна консалтингова компанія Knight Frank заснована в Лондоні 110 років тому і є одним з провідних гравців на міжнародному ринку нерухомості. На сьогодні Knight Frank спільно зі своїм стратегічним партнером - компанією Newmark налічує 196 офісів в 38 країнах світу і об'єднує понад 6770 фахівців.

В Україні та Росії Knight Frank надає повний комплекс агентських і консалтингових послуг в усіх сегментах ринку нерухомості. За час роботи в Росії та Україні послугами Knight Frank скористалися понад 500 великих російських і міжнародних компаній.