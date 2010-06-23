В УНП заявляють про «повзучу» окупацію Севастополя Росією

Українська народна партія вимагає від Верховної Ради заборонити відставним військовослужбовцям Чорноморського флоту РФ залишатися на постійне місце проживання в Україні, а будівельному управлінню ЧФ - будувати нове житло.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, з такою заявою виступив голова Кримської організації УНП Олег ФОМУШКІН, коментуючи заяву голови Севастопольської міської державної адміністрації Валерія САРАТОВА про те, що житло, побудоване для офіцерів ЧФ РФ треба передати на баланс комунальної власності міста, щоб забезпечити можливість його приватизації військовослужбовцями ЧФ Росії.

"Уже 13 років відбувається "повзуча" окупація Севастополя Росією, коли громадяни іншої держави, після закінчення служби залишаються тут на постійне місце проживання. Узаконивши таке житло, керівництво міста остаточно узаконить і перебування громадян Російської Федерації, надавши їм право на приватизацію житла, яке керівництво Чорноморського флоту будувало як службове, що повинно тимчасово виділятися офіцерам флоту", - підкреслив голова Кримської організації УНП.

За його словами "якщо не зупинити "повзучу" окупацію, до 2042 року більшість жителів Севастополя складатимуть громадяни Російської Федерації - колишні військовослужбовці Чорноморського флоту і члени їх сімей"."Так, згідно з офіційними статистичними даними, у середньому щорічно з ЧФ РФ звільняються 1100 осіб, приблизно 40% (500 осіб) з них залишаються у Севастополі разом зі своїми сім`ями", - помітив політик.

"Отже, Севастополь чекає косівський сценарій, де за часів Югославії теж заохочували міграцію в Косово албанців на роботу, які, убільшості, назавжди осідали з сім`ями у цьому регіоні. Тому необхідно негайно заморозити будівництво житла для офіцерів ЧФ РФ, оскільки вже існуючої житлової площі вистачає цілком для тимчасового проживання російських офіцерів і мічманів", - підсумував О. ФОМУШКІН.