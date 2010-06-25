Президент призначив Володимира Поляченка своїм радником
12:47, 25 червня 2010Нерухомість
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Глава держави Віктор ЯНУКОВИЧ призначив Володимира ПОЛЯЧЕНКА радником Президента України (позаштатним).
Указ від 24 червня 2010 року № 718/2010 розміщений на сайті Президента.
Довідка УНІАН. Володимир ПОЛЯЧЕНКО (народ. у 1938 р.) з 1992 року був беззмінним президентом ХК "Київміськбуд" аж до обрання народним депутатом від "Нашої України" в 2006 році. Удостоєний звання Герой України.
У червні 2010 р. В.Поляченко був призначений позаштатним радником прем`єр-міністра України.
В.Поляченко очолює Будівельну палату України.
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