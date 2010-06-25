"Київміськбуд" освоїть будівництво недорогого малоповерхового житла

Акціонерне товариство "Холдингова компанія "Київміськбуд" планує розробити програму будівництва недорогих житлових будинків на чотири- п`ять поверхів у регіонах країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив голова правління - президент ХК "Київміськбуд" Василь МОЖАР у ході круглого столу "Спрощення дозвільних процедур у будівництві" в Мінрегіонбуді.

"Київміськбуд" не практикує роботи з малоповерховою забудовою, тому в нас сьогодні спеціальних напрацювань немає. Але сьогодні ми поставили перед собою завдання, працюючи в регіонах, вийти на дешевий будинок з параметрами 4-5 поверхів. Тому потрібно поправити себе й розробити таку програму", - сказав він.

За словами В.МОЖАРА, будівництво такого житла "більш ефективне, экономично вигідніше й ринок сьогодні має в цьому більшу потребу".

Довідка УНИАН. Холдингова компанія "Київміськбуд" - найбільша будівельна компанія України. 80% її акцій належать київській територіальній громаді й перебувають у керуванні Київської міськдержадміністрації.

В холдинг входять 40 відкритих акціонерних товариств, в яких "Київміськбуд" володіє від 26 до 30% акцій, 6 дочірніх підприємств, 51 підприємство - на правах асоційованих членів.

За підсумками 2009 року холдингова компанія "Київміськбуд" як замовник і генпідрядник ввела в експлуатацію близько 356 тис. кв. м житла, що становить 48% від загального обсягу житлового будівництва в Києві й 22% - в Україні. В 2009 році підприємства холдингу виконали будівельних робіт на 2,9 млрд. грн.