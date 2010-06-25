"Київміськбуд" ліквідував відставання
По реконструкції НСК "Олімпійський"
Акціонерне товариство "Холдингова компанія "Київміськбуд" ліквідувало відставання по будівельних роботах при реконструкції НСК "Олімпійський".
Як передає кореспондент УНИАН, про це сьогодні журналістам повідомив голова правління - президент ХК "Київміськбуд" Василь МОЖАР у ході круглого столу "Спрощення дозвільних процедур у будівництві" у Мінрегіонбуді.
"Відставання зовсім немає ніякого. На сьогоднішній день ми повністю в графіку. Згідно з графіком всі роботи виконуються", - сказав він.
В.МОЖАР зазначив, що на сьогодні на об`єкті немає проблем з фінансуванням.
"У квітні-травні кошти не надходили. Напикінці травня виник дефіцит. Минулого тижня ми отримали кошти, заплатили за всі виконані роботи попередніх місяців, закупили необхідні матеріали. Сьогодні роботи проводться у штатному режимі", - пояснив він.
Президент холдингу також зазначив, що з початку року "Київміськбуд" на реконструкції спорткомплексу освоїв 560 млн. грн.
Він уточнив, що сьогоднішній день на НСК "Олімпійський", крім "Київміськбуду", що займається будівельними роботами, працюють ще два генеральні підрядники - на опоряджувальних роботах і на покритті стадіону.
"До кінця року ми ще освоїмо не менш ніж 240 млн. на будівельних роботах. Я припускаю, що на покритті буде освоєно 300 млн. грн. Що буде освоєно на опоряджувальних роботах, покаже час", - додав він.
Як повідомляв УНИАН, раніше головний інженер ХК "Київміськбуд" Олександр ГАЛИЦЬКИЙ заявляв, що "Київміськбуд" має намір ліквідувати відставання робіт з реконструкції НСК "Олімпійський" у червні цього року.
Довідка УНИАН. Холдингова компанія "Київміськбуд" - найбільша будівельна компанія України. 80% її акцій належать київській територіальній громаді й перебувають в управлінні Київської міськдержадміністрації.
До холдингу входять 40 відкритих акціонерних товариств, у яких "Київміськбуд" володіє від 26 до 30% акцій, 6 дочірніх підприємств, 51 підприємство - на правах асоційованих членів.
За підсумками 2009 року холдингова компанія "Київміськбуд" як замовник і генпідрядник ввела в експлуатацію близько 356 тис. кв. м житла, що становить 48% від загального обсягу житлового будівництва в Києві й 22% - в Україні. В 2009 році підприємства холдингу виконали будівельних робіт на 2,9 млрд. грн.