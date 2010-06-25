"Київміськбуд" ліквідував відставання

Акціонерне товариство "Холдингова компанія "Київміськбуд" ліквідувало відставання по будівельних роботах при реконструкції НСК "Олімпійський".

Як передає кореспондент УНИАН, про це сьогодні журналістам повідомив голова правління - президент ХК "Київміськбуд" Василь МОЖАР у ході круглого столу "Спрощення дозвільних процедур у будівництві" у Мінрегіонбуді.

"Відставання зовсім немає ніякого. На сьогоднішній день ми повністю в графіку. Згідно з графіком всі роботи виконуються", - сказав він.

В.МОЖАР зазначив, що на сьогодні на об`єкті немає проблем з фінансуванням.

"У квітні-травні кошти не надходили. Напикінці травня виник дефіцит. Минулого тижня ми отримали кошти, заплатили за всі виконані роботи попередніх місяців, закупили необхідні матеріали. Сьогодні роботи проводться у штатному режимі", - пояснив він.

Президент холдингу також зазначив, що з початку року "Київміськбуд" на реконструкції спорткомплексу освоїв 560 млн. грн.

Він уточнив, що сьогоднішній день на НСК "Олімпійський", крім "Київміськбуду", що займається будівельними роботами, працюють ще два генеральні підрядники - на опоряджувальних роботах і на покритті стадіону.

"До кінця року ми ще освоїмо не менш ніж 240 млн. на будівельних роботах. Я припускаю, що на покритті буде освоєно 300 млн. грн. Що буде освоєно на опоряджувальних роботах, покаже час", - додав він.

Як повідомляв УНИАН, раніше головний інженер ХК "Київміськбуд" Олександр ГАЛИЦЬКИЙ заявляв, що "Київміськбуд" має намір ліквідувати відставання робіт з реконструкції НСК "Олімпійський" у червні цього року.

Довідка УНИАН. Холдингова компанія "Київміськбуд" - найбільша будівельна компанія України. 80% її акцій належать київській територіальній громаді й перебувають в управлінні Київської міськдержадміністрації.

До холдингу входять 40 відкритих акціонерних товариств, у яких "Київміськбуд" володіє від 26 до 30% акцій, 6 дочірніх підприємств, 51 підприємство - на правах асоційованих членів.

За підсумками 2009 року холдингова компанія "Київміськбуд" як замовник і генпідрядник ввела в експлуатацію близько 356 тис. кв. м житла, що становить 48% від загального обсягу житлового будівництва в Києві й 22% - в Україні. В 2009 році підприємства холдингу виконали будівельних робіт на 2,9 млрд. грн.