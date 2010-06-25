Будівельний концерн «Поділля» почне будівництво житла для молодих сімей

Вінницький будівельний концерн «Поділля» з 2011 року почне будівництво будинків, орієнтованих на молоді сім`ї.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі концерну.

«З метою вирішити проблему житла для молодих сімей, будівельний концерн «Поділля» наступного року запропонує проекти будинків із невеликими площами квартир. Однокімнатні – до 45 квадратних метрів, двокімнатні – до 65 квадратних метрів», - повідомив генеральний директор концерну «Поділля» Тимофій ГІРЕНКО.

За його словами, ці будинки буде споруджено на території котеджного мікрорайону «Академічний». «Ціна метра квадратного буде дешевша, ніж у мікрорайоні «Поділля», - додав Т.ГІРЕНКО

Як повідомляв УНІАН, концерн «Поділля» почав будівництво котеджного містечка-мікрорайону "Академічний" і має намір завершити його забудову до 2016 року. Інвестиції в його будівництво становлять 1,3 млрд. грн.

Довідка УНІАН. Концерн "Поділля" створено в грудні 2004 року на базі вінницького підприємства "СМУ-3".

До складу концерну входять 17 організацій, зокрема, 4 заводи залізобетонних конструкцій, ЖЕК, автотранспортне підприємство й підприємства будіндустрії.

У Вінниці концерн «Поділля» в 2009 році збільшив на 30% або на 10,154 тис. кв.м, порівняно з 2008 роком введених в експлуатацію квадратних метрів – до 44 тис. кв.м.

На первинному ринку житла Вінниці концерн пропонує 50% нерухомості.