Чернівецька область знову постраждала від стихії

У ніч з 28 на 29 червня внаслідок сильних злив і шквалистих поривів вітру у семи районах Чернівецької області та обласному центрі сталося підтоплення 3 тис. 650 житлових будинків (зруйновано 2 житлових будинки повністю та 5 – частково).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, від стихії постраждали Герцаївський, Сторожинецький, Глибоцький, Новоселицький, Хотинський, Заставнівський та Вижницький райони.

Також підтоплено 37 об`єктів соціальної сфери, 2 тис. 450 господарських будівель, 3 тис. 123 підвальні приміщення, 7 тис. 579 присадибних ділянок та 2 тис. 314 криниць. Зруйновано три дамби ставків, 6 мостів та 1 пішохідна кладка. Відключено від газопостачання 4 населених пункти.

Пошкоджено 9 км дорожнього покриття доріг місцевого значення. Тимчасово відселено 2 тис. 437 осіб, з них 285 дітей, врятовано 963 особи, з них 65 дітей.

Всього до рятувальних та аварійно-відновлювальних робіт залучено 605 осіб та 99 од. техніки, у тому числі від МНС 388 чол. особового складу, 65 од. техніки та 12 плавзасобів та авіацію МНС.

У постраждалі райони направлено додаткові сили Головних управлінь МНС з Вінницької, Івано-Франківської, Тернопільської, Хмельницької областей, 1-го та 6-го регіональних центрів швидкого реагування (м. Київ та м. Дрогобич) і ДП „Мобільний рятувальний центр” з плавзасобами, насосами, пунктами забезпечення життєдіяльності та шанцевим інструментом.

У постраждалих районах працюють міністр з питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ, оперативна група МНС та оперативні групи Головного управління МНС в Чернівецькій області.

Як повідомляв УНІАН, внаслідок сильних дощів з 22 по 24 червня на території Чернівецької області від розливу річок, підйому ґрунтових вод та накопичення в низинах стічних вод в 9 районах області та м. Чернівці було підтоплено 65 населених пунктів, пошкоджено 57 тис. 930 м дорожнього покриття автошляхів державного і місцевого значення, 13 мостів та 3 тис. 970 м водозахисних дамб.

В цілому тоді внаслідок надзвичайної ситуації було порушено нормальні умови життєдіяльності більш як 15 тис. осіб, а завдані стихією збитки перевищують 15 млн. грн.