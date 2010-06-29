Кабмін створив Держземінспекцію

Кабінет Міністрів України створив Державну інспекцію з контролю за використанням та охороною земель.

Про це сказано в постанові №477 від 21 червня ц.р., розміщеній на урядовому порталі.

Згідно з документом, інспекція створюється в системі Державного комітету із земельних ресурсів як урядовий орган.

Основними завданнями Держземінспекції є: участь в реалізації політики у сфері земельних відносин, організація і здійснення державного контролю над використанням та охороною земель, узагальнення практики застосування законодавства з питань, що входять до її компетенції, розробка пропозицій щодо його удосконалення.

Головним державним інспектором України з контролю над використанням та охороною земель за посадою є голова Держкомзему. Інспекцію очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади Кабміном за поданням голови Держкомзему.

Держземінспекція має територіальні органи в АРК, областях, Києві і Севастополі, які складають єдину систему органів державного контролю над використанням та охороною земель. Керівники територіальних органів одночасно є державними інспекторами з контролю над використанням та охороною земель АРК, областей, Києва і Севастополя. Призначає і звільняє на посаду керівників територіальних органів голова Держкомзему.

Як повідомляв УНІАН, Кабмін своєю постановою №901 від 26 серпня 2009 року вніс зміни до постанови №844 "Деякі питання реалізації права власності на землю громадянами України в 2009 році", в якому пункт 5 був доповнений таким абзацом: "Державному комітету із земельних ресурсів створити в центральному апараті і в територіальних органах структурні підрозділи на базі Державної інспекції з контролю над використанням та охороною земель і її територіальних органів, які ліквідовуються, та забезпечити відповідно до законодавства здійснення заходів, пов`язаних з їх ліквідацією".

При цьому постанови Кабміну №1958 від 25 грудня 2002 року "Про створення Державної інспекції з контролю над використанням та охороною земель", а також №927 від 16 жовтня 2008 року "Про внесення змін до Положення про Державну інспекцію з контролю над використанням та охороною земель" втратили чинність.

Як пояснили в Держкомземі, Держземінспекція ліквідовується як урядовий орган (окрема юрособа) і включається до складу Держкомзему як окремий структурний підрозділ.