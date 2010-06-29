ВР прийняла закон про вдосконалення регулювання у галузі будівництва

Верховна Рада України ухвалила в новій редакції з пропозиціями Президента Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України про вдосконалення державного регулювання у сфері будівництва житла".

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення цього рішення проголосував 241 народний депутат з 418 зареєстрованих в сесійній залі.

Прийнятий Верховною Радою 11 травня Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України про вдосконалення державного регулювання у сфері будівництва житла" Президент не підписав з ряду причин.

Зокрема, глава держави запропонував виключити з раніше ухваленого закону доповнення, згідно з якими для отримання дозволу на виконання будівельних робіт іноземні юридичні особи, окрім документів, які подають вітчизняні юридичні особи, також подають документ, що підтверджує факт залучення громадян і юридичних осіб України до виконання будівельно-монтажних робіт обсягом не менше 90% їх загального обсягу, а також використання не менше 50% вітчизняних виробів і матеріалів, зокрема, будівельних конструкцій.

При цьому Президент запропонував внести нове доповнення, яке передбачає, що у разі проведення реконструкції або капітального ремонту автомобільних доріг, залізничних колій, ліній електропередач, зв'язку, трубопроводів, інших лінійних комунікацій у межах існуючих смуг відведення дозвіл на виконання будівельних робіт може надаватися без надання документа, що засвідчує право власності або користування земельною ділянкою.