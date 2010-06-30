ВР прийняла проект Містобудівного кодексу України

Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект Містобудівного кодексу України.

Як передає кореспондент УНІАН, за цей законопроект проголосували 383 з 430 народних депутатів України, зареєстрованих в сесійній залі.

Цей кодекс встановлює загальні правові і організаційні основи планування і забудови територій в Україні.

У кодексі передбачено, що до територій, на яких вводять особливе державне регулювання діяльності у сфері планування і забудови територій, належать землі оздоровчого призначення; території історичних ареалів населених місць; прикордонні території; землі оборони; території і об'єкти природно-заповідного фонду, водозахисних зон і прибережних захисних смуг та інших територій природоохоронного призначення; території перспективного розвитку, транспортної, інженерної інфраструктури міждержавного і державного значення; зони надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру. Відповідно до законопроекту, особливе державне регулювання на відповідних територіях вводиться відповідно до законів України, нормативно-правових актів Кабінету міністрів України, центральних і місцевих органів виконавчої влади.

У кодексі передбачено, що архітектурно-містобудівна рада утворюється за рішенням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської, Севастопольської міської, районної державної адміністрації виконавчих органів міської ради. Вона є дорадчим органом, який діє на громадських засадах. Не допускається стягування коштів із замовників (забудовників) і розробників проектів за підготовку до розгляду і розгляд таких проектів на засіданні архітектурно-містобудівної ради. Обов'язково розглядатимуться на засіданні архітектурно-містобудівної ради: містобудівна документація, архітектурні рішення проектів об'єктів архітектури, розташованих в історичній частині міст, в історичних ареалах, проекти висотних будівель і споруд.

Для професійного колегіального обговорення планувальних, архітектурних і інженерних рішень проектів найбільш важливих об'єктів містобудування і архітектури, а також у разі потреби обгрунтування містобудівних умов і обмежень забудови окремих земельних ділянок при центральному органі виконавчої влади з питань будівництва, містобудування і архітектура утворюється вища архітектурно-містобудівна рада.

У законопроекті передбачено, що має бути Генеральна схема планування території України, яка розробляється на розрахунковий термін, що становить 20 років. Центральний орган виконавчої влади з питань будівництва, містобудування і архітектури щорічно проводить моніторинг реалізації Генеральної схеми планування території України за показниками, затвердженими в установленому порядку, і подає Кабінету міністрів України звіт про її виконання на 1 січня поточного року.

Законопроект також передбачає, що схема планування території адміністративного району розробляється в одну стадію на розрахунковий термін, що становить 20 років.

Законопроект передбачає, що Генеральний план розробляється для території населеного пункту з включенням приміської зони - прилеглих територій (зони загальних інтересів), необхідних для планувального розвитку населеного пункту на 20 років (розрахунковий термін генерального плану), для реалізації загальних інтересів територіальних громад цих територій. Для міст з населенням понад 500 тис. осіб, курортів державного значення складником генерального плану є концепція розвитку міста. Концепція розвитку міста містить необхідні техніко-економічні, містобудівні, ресурсні обгрунтування масштабів і напрямів розвитку міста на довгострокову перспективу, яка може перевищувати розрахунковий період генерального плану.