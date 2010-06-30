Кабмін виділить 5 млн. грн. на закупівлю житла

Уряд виділить 5 млн. грн. на закупівлю житла для інвалідів зору і слуху.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр праці і соціальної політики Василь НАДРАГА сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

"Буде придбано близько 20-25 квартир", - сказав міністр.

За його словами, сьогодні на засіданні уряд затвердив відповідний порядок придбання житла інвалідам зору і слуху за рахунок коштів державного бюджету.

Відкриваючи засідання уряду, прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ підкреслив, що в державному бюджеті передбачено 5 млн. грн. на придбання житла для інвалідів. "Незважаючи на складну ситуацію в бюджеті, ми передбачили близько 5 млн. грн. на придбання таких квартир. Проблема загострюється. Нагадаю, що минулого року уряд не витратив на цю мету ні копійки", - підкреслив голова уряду.