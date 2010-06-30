Ріелтори виступають за відміну комісійних і введення фіксованої ставки за оформлення угоди купівлі-продажу житла.

Про це сьогодні повідомив власник і генеральний директор ріелторської компанії "Планета "Оболонь" і порталу нерухомості Domik.net Віталій КОТЕНКО під час прес-конференції в УНІАН.

За його словами, покупцеві нерухомості слід відмовлятися від нав'язування з боку ріелтора сплати 2-5% комісійних при купівлі житла.

Керівник порталу назвав таких ріелторів вимагачами і рекомендував покупцям житла відмовлятися від їх послуг і або шукати варіанти без посередників, або замовляти послугу ріелтора з обов'язковим укладенням договору і прописуванням того, що входить у цю послугу.

"Якщо йти шляхом найменшого опору і відкривати газети або основні портали оголошень, де може дати оголошення кожен, там з вас вимагатимуть гроші. Ставтеся до цього адекватно - не платіть. Шукайте інший об'єкт, чекайте, не купуйте", - сказав він.

Зокрема, за словами В. КОТЕНКА, сьогодні покупець нерухомості може вибрати квартиру з лістингу порталу Domik.net, де за оформлення угоди покупець не платить комісійні, а тільки фіксовану суму (близько 6,5 тис. грн.).

В. КОТЕНКО вважає, що вартість оформлення угоди купівлі-продажу і просування об'єкту на ринок не повинна залежати від суми продажу квартири, оскільки ці послуги не адекватні трудовитратам.

Гендиректор компанії зазначив, що ситуація, що склалася на ринку, коли комісійні платить покупець, вигідна рієлторові, оскільки спрощує отримання гонорару. "Умовити продавця на роботу, за яку він не платитиме, - легко, усі люблять безкоштовне", - додав він.

Експерт вважає, що такий стан справ суперечить здоровому глузду, оскільки ріелтор зацікавлений в угоді "за всяку ціну" і знаходитиметься на стороні, яка оплачує його послуги. На його думку, ріелторам слід відмовитися від практики укладення договорів з продавцями на безкоштовній основі.

Керівник порталу розділяє ріелторів на дві категорії - ріелтори в класичному розумінні і продавці інформації - люди, "функції яких полягають у тому, щоб прийти, сфотографувати об'єкт, виставити його в лістинг і попросити за це абсолютно неадекватну оплату".

В. КОТЕНКО пояснив, що "продавці інформації" відразу запропонують заплатити за їх послуги, а "класичні" ріелтори - доведуть необхідність їх послуг.

У свою чергу президент Союзу фахівців з нерухомого майна Києва Ігор ОДНОПОЗОВ вважає, що платити ріелторові повинен той, хто замовляє послугу.

На його думку, продавцеві житла також вигідно платити ріелторові, оскільки він продасть його квартиру "за вигідною ціною на максимально вигідних умовах".

За даними І. ОДНОПОЗОВА, за період кризи кількість угод купівлі-продажу, укладених без посередника, не збільшилася. "Без ріелторів зараз реально навряд чи щось оформляється. Якщо такий відсоток існує, то він досить невеликий", - додав він.