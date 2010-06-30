Російський «Сбербанк» має намір створити пансіонат в Криму

Російський «Сбербанк» завершує операцію з придбання об`єкту на Південному березі Криму і має намір створити на його базі сучасний медико-оздоровчий центр.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам у Ялті 29 червня повідомив глава «Сбербанку» Герман ГРЕФ, не уточнивши подробиць.

«Ми сподіваємося створити тут зразково-показовий пансіонат - наш, банківський. Ми будуємо його для себе, але частково, звичайно, і для зовнішніх клієнтів - якщо він (номери в здравниці) буде незаповнений», - сказав Г.Греф.