Від сьогодні для киян дорожчає "комуналка"

Від сьогоднішнього дня кияни платитимуть за житлово-комунальні послуги (ЖКП) за тарифами, що діяли до підписання Меморандуму між Київською міськдержадміністрацією, НАК "Нафтогаз України" і АК "Київенерго" про стабільне енергозабезпечення столиці у зимовий період (у жовтні 2009 - травні 2010 року).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістів заступник голови Київської міської державної адміністрації Анатолій ГОЛУБЧЕНКО.

"Я не розглядаю сьогодні це питання як підвищення тарифів. Я його розглядаю як виконання умов меморандуму щодо приведення тарифів до тих, що діяли 4 місяці у 2009 році", - сказав він.

А. ГОЛУБЧЕНКО зазначив, що обгрунтованість цих тарифів перевіряли Антимонопольний комітет України, Державна інспекція за цінами, Державна житлово-комунальна інспекція, які не виявили ніяких порушень.

"У серпні будуть виставлені тарифи з урахуванням цих змін", - додав він.

А. ГОЛУБЧЕНКО уточнив, що з 1 липня збільшуються тарифи на тепло і на тепло в гарячій воді (енергія, яка йде на нагрів води).

Заступник голови КМДА додав, що для однокімнатної квартири тарифи підвищуються на 16%, для дво- і трикімнатних квартир - на 17%.

Зокрема, для однокімнатної квартири тарифи підвищуються з 191,69 грн. до 221,75 грн. (+31 грн.), для двокімнатних - з 361,64 грн. до 423,22 грн. (+61,58 грн.), для трикімнатних - з 495,57 грн. до 580,62 грн. (+85,05 грн.).

Він уточнив, що тарифи встановлювали з розрахунку проживання чотирьох осіб у трикімнатній квартирі, трьох осіб - у двокімнатній і однієї особи - в однокімнатній квартирі.

А. ГОЛУБЧЕНКО сказав, що хоча підвищені тарифи не відповідають собівартості, на його думку, до створення єдиного регулювальника на ринку комунальних послуг киянам не варто чекати подальшого підвищення тарифів.