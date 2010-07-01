Із сьогоднішнього дня для киян дорожчає "комуналка"

14:26, 01 липня 2010
Нерухомість
0

Для однокімнатної квартири тарифи підвищуються на 16%, для дво- і трикімнатних квартир – на 17%...

Із сьогоднішнього дня кияни платитимуть за житлово-комунальні послуги (ЖКП) за тарифами, що діяли до підписання Меморандуму між Київською міськдержадміністрацією, НАК «Нафтогаз України» і АК «Київенерго» про стабільне енергозабезпечення столиці у зимовий період (жовтень 2009 – травень 2010 року).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам заступник голови Київської міської державної адміністрації Анатолій ГОЛУБЧЕНКО.

«Я не розглядаю сьогодні це питання як підвищення тарифів. Я його розглядаю як виконання умов меморандуму щодо приведення тарифів до тих, що діяли 4 місяці в 2009 році», - сказав він.

А.ГОЛУБЧЕНКО зазначив, що обгрунтованість цих тарифів перевіряли Антимонопольний комітет України, Державна інспекція за цінами, Державна житлово-комунальна інспекція, які не виявили жодних порушень.

«У серпні будуть виставлені тарифи з урахуванням цих змін», - додав він.

А.ГОЛУБЧЕНКО уточнив, що з 1 липня збільшуються тарифи на тепло і на тепло в гарячій воді (енергія, яка йде на нагрівання води).

Заступник голови КМДА додав, що для однокімнатної квартири тарифи підвищуються на 16%, для дво- і трикімнатних квартир – на 17%.

Зокрема, для однокімнатної квартири тарифи підвищуються з 191,69 грн. до 221,75 грн. (+31 грн.), для двокімнатних – з 361,64 грн. до 423,22 грн. (+61,58 грн.), для трикімнатних - з 495,57 грн. до 580,62 грн. (+85,05 грн.).

Він уточнив, що тарифи встановлювалися з розрахунку мешкання чотирьох осіб у трикімнатній квартирі, трьох осіб – у двокімнатній і однієї особи – в однокімнатній квартирі.

А.ГОЛУБЧЕНКО зазначив, що хоча підвищені тарифи не відповідають собівартості, на його думку, до створення єдиного регулятора на ринку комунальних послуг киянам не варто очікувати подальшого підвищення тарифів.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter