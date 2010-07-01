Голубченко: Якість комунальних послуг покращиться

Заступник голови Київської міської державної адміністрації Анатолій ГОЛУБЧЕНКО вважає, що якість комунальних послуг покращиться після того, як будуть визначені виробники гарячої води й тепла.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сьогодні повідомив журналістам.

«Якість послуг відразу зміниться після того, як вирішиться головне питання, над яким я б`юся три роки, - має з`явитися виробник гарячої води. Після цього має з`явитися виробник тепла», - сказав він.

А.ГОЛУБЧЕНКО пояснив, що споживач отримує й оплачує гарячу воду в кубічних метрах, а «Київенерго» продає енергію на виробництво гарячої води в гігакалоріях.

«Він того знати не хоче, що жителі купують гарячу воду в метрах кубічних. Він продає в гігакалоріях», - додав він.

А.ГОЛУБЧЕНКО підкреслив, що «Київенерго», використовуючи закон про теплоенергетику, не хоче визнавати себе виробником гарячої води, «і ми його не можемо примусити».

«У Міністерстві житлово-комунального господарства лежить методика розрахунку втрат гарячої води, і якщо вона буде нам надана, у нас буде хоч би якесь адміністративне право на сесії визначити, що «Київенерго» є виробником гарячої води», - сказав він.

На думку А.ГОЛУБЧЕНКА, як тільки буде визначено виробника гарячої води, з`явиться контроль над кількістю, температурою гарячої води, а плата споживачів за гаряче водопостачання знизиться на 15-20%.