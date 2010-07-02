Створення ОСББ буде обов’язковим?

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект "Про внесення змін до Закону України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку".

Як передає кореспондент УНІАН, "за" проголосували 347 з 424 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроект передбачає, що створення об'єднання є обов'язковим для нових будинків.

Крім того, передбачено, що створення об'єднання в старих будинках здійснюється за наявності ініціативної групи щонайменше з трьох власників за процедурою, встановленою законопроектом.

Передбачено, що одночасно зі створенням об'єднання земельна ділянка, на якій розташований будинок і прибудинкова територія, безкоштовно передаються в загальну спільну власність власників будинку. Об'єднання має право на відчуження фізичним і юридичним особам частини будинку, окрім неділимого майна, яке забезпечує належне функціонування будинку і житлового комплексу в цілому.

Законопроект передбачає, що співвласники (чи їх представник) однієї квартири мають на засновницьких і загальних зборах один голос.

Вводять нове поняття "Подвійна кваліфікована більшість голосів" (75% голосів, які відповідають кількості квадратних метрів, що належать їх власникам, а також 75% голосів, що відповідають кількості власників квартир і нежитлових приміщень), яке потрібне для прийняття важливих питань на загальних зборах.

Надається право членові об'єднання отримати окремий документ, що встановлює право на особисте майно, що належить йому, з вказанням його частки в спільному майні, а об'єднанню надано право самостійно визначати виконавця комунальних послуг.