Всеукраїнський суспільний рух «Комунальний фронт» почав моніторинг стану ЖКГ українських міст для створення рейтингу стану комунального господарства і комунальних послуг в Україні.

Про це УНІАН повідомив лідер «Комунального фронту» Віталій ЯКОВЕНКО.

За його словами, у організації достатньо ресурсів і можливостей, щоби провести таку роботу.

«Вже створені моніторингові комітети з числа наших активістів, які проведуть аналіз якості надання комунальних послуг, їх вартість і їх наявність. Окрім цього, особлива увага приділятиметься також іншим параметрам якості ЖКГ: кількість комунальних аварій, відключень від послуг, а також дій міської влади у вирішенні комунальних проблем», - повідомив лідер організації.

За словами В.Яковенко, найближчим часом «Комунальний фронт» буде готовий озвучити результати вивчення стану системи ЖКГ міст України.

«Робота вже йде повним ходом, і найближчим часом ми обнародуємо дані нашого моніторингу. Країна повинна знати, в якому місті комуналка краща, а де — гірше, де влада намагається вирішувати проблеми городян, а де — ні, де люди платять розумну ціну за хорошу якість, а де платять втридорога ні за що», - додав він.