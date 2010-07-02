Підприємства ЖКГ скоротили збитки на 9,9%

Підприємства житлово-комунального господарства України за січень-травень цього року скоротили збитки на 9,9% – до 942,4 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр з питань житлово-комунального господарства Юрій ХІВРИЧ сьогодні під час селекторної наради.

За його словами, найбільші збитки одержали підприємства комунальної теплоенергетики – 355,8 млн. грн. і водопровідно-каналізаційного господарства – 267 млн. грн.

У розрізі регіонів найбільші збитки у підприємств Луганської, Дніпропетровської і Харківської областей, найменші – у Тернопільської, Закарпатської і Рівненської областей.

Ю.ХІВРИЧ відзначив, що на 1 червня ц.р. загальна сума дебіторської заборгованості підприємств галузі становила 12,6 млрд. грн., збільшившись з початку року на 14,2%.

При цьому з початку року сума кредиторської заборгованості підприємств ЖКГ зросла на 17,2% і становить 14,7 млрд. грн. Заборгованість за енергоносії в загальній сумі кредиторської заборгованості становить 8,21 млрд. грн., зокрема за газ – 5,84 млрд. грн., за електроенергію – 2,37 млрд. грн.