МінЖКГ: підприємства ТКЕ розрахувалися за газ на 74%

Підприємства комунальної теплоенергетики розрахувалися за спожитий в період опалювального сезону 2009-2010 рр. газ на 74%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр з питань житлово-комунального господарства Юрій ХІВРИЧ сьогодні під час селекторної наради.

За його словами, за період опалювального сезону підприємства ТКЕ спожили природного газу на суму 9,9 млрд. грн., сплатили – на 7,3 млрд. грн. Заборгованість за газ в опалювальному сезоні становить 2,6 млрд. грн.

Ю.ХІВРИЧ відзначив, що станом на 1 липня ц.р. рівень розрахунку за спожитий в опалювальному сезоні газ 13 областей на рівні 80-90%, у 7 областей – 70-80%, ще у 7 областей – до 70% (Донецька, Житомирська, Закарпатська, Луганська, Одеська області, Крим і Севастополь).

«Ці сім областей ставлять на коліна весь комплекс житлово-комунального господарства», – сказав міністр.

За даними Ю.ХІВРИЧА, загальний рівень сплати підприємств ТКЕ за газ за січень-червень цього року становить 87%, середній по Україні рівень – 58%. З початку року підприємства ТКЕ спожили природного газу на суму 6 млрд. 418,1 млн., сплатили – 5 млрд. 567,5 млн. грн., зокрема за поточне споживання – 3 млрд. 694 млн. грн., у рахунок заборгованості за газ, спожитий в попередні періоди – 1 млрд. 873,5 млн. грн.