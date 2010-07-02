Перерахунок за ненадані ЖКП становить 112 млн. грн.

Сума перерахунку за ненадані або надані не в повному обсягу житлово-комунальні послуги в період опалювального сезону 2009-2010 рр. становить 112 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив міністр з питань житлово-комунального господарства Юрій ХІВРИЧ під час селекторної наради.

За його словами, зокрема, найбільша сума перерахунку зафіксована в Дніпропетровській області, найменша - в Запорізькій області.

Міністр також відзначив, що сума перерахунку за неякісні послуги в період минулого опалювального сезону становить 42,6 млн. грн.

Найбільша сума перерахунку – в Донецькій області, найменша – у Вінницькій області.

За даними Ю.ХІВРИЧА, сума перерахунку за ненадані комунальні послуги після проходження опалювального сезону становить 27 млн. грн.