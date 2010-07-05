Закон про боротьбу з відмиванням доходів загонить ріелторів у тінь

Ухвалення Закону "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання і протидію легалізації (відмиванню) прибутків, отриманих злочинним шляхом", який набуде чинності 21 серпня 2010 року, призведе до тінізації ріелторськой діяльності.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив сьогодні журналістам перший віце-президент Союзу фахівців з нерухомості України (СФНУ) Ігор ОДНОПОЗОВ.

"Боюся, що з набуттям чинності цього закону на ринку нерухомості стануться малоприємні зміни. А саме - частина ріелторів піде у тінь, тому що до них не звертатимуться клієнти. Клієнти прагнутимуть занижувати вартість придбаного об'єкта", - вважає експерт.

За його словами, закон передбачає, що усі операції з нерухомістю на суму 400 тис. грн. і вище підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу. При цьому до суб'єктів первинного фінансового моніторингу віднесли нотаріусів і ріелторів.

"Якщо нотаріус повинен повідомляти Міністерство юстиції про походження коштів, витрачених на операцію, то орган, який би контролював виконання закону щодо ріелтора, поки не встановлений", - сказав перший віце-президент СФНУ.

І. ОДНОПОЗОВ уточнив, що якщо нотаріус проводитиме моніторинг на стадії укладення договору купівлі-продажу нерухомості, то ріелтор повинен це робити на стадії укладання договору з клієнтом, тобто до того, як клієнт придбає нерухомість.

"Таким чином, виникає досить малоприємна ситуація, коли він повинен буде моніторити свого клієнта, тобто збирати про нього відомості, у тому числі про походження фінансів. А такі дані не завжди можна отримати", - додав він.

І. ОДНОПОЗОВ вважає, що якщо "жорсткість виконання закону буде не такою критичною", то ринок нерухомості функціонуватиме далі.

На думку експерта, є ризик того, що з набуттям чинності закону ринок нерухомості перетвориться на магазин "Все дешевше 50 тис. дол". незалежно від реальної вартості житла.

"Річ у тому, що, дійсно, вартість може бути меншою, частина людей буде свідома на це йти", - додав він.

Довідка УНІАН. 21 травня 2010 року Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання і протидію легалізації (відмиванню) прибутків, отриманих злочинним шляхом".

Закон спрямований на забезпечення реалізації положень Сорока рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), затверджених на Берлінському засіданні Групи у червні 2003 року, Конвенції Ради Європи про відмивання, розшук, арешт і конфіскацію прибутків, отриманих злочинним шляхом, і про фінансування терроризму, а також Директиви Європейського парламенту і Ради 2005/60/ЄС про запобігання використанню фінансової системи з метою відмивання коштів та фінансування тероризму.

Згідно із законом, серед іншого розширюється перелік суб'єктів первинного фінансового моніторингу; законом встановлюються певні обмеження щодо повідомлення суб'єктами первинного фінмоніторингу спеціально уповноваженому органу у сфері фінансового моніторингу про свої підозри. Також встановлюється обов'язок суб'єктів первинного фінансового моніторингу вживати посилені попереджувальні заходи щодо клієнтів, діяльність яких свідчить про підвищений ризик проведення ними операцій з легалізації (відмиванню) прибутків і фінансування тероризму.

У зв'язку з розширенням переліку суб'єктів первинного фінансового моніторингу розширюється, відповідно, перелік суб'єктів державного фінансового моніторингу, які здійснюють функції регулювання і нагляду. Це міністерства юстиції, фінансів, транспорту і зв'язку, економіки.