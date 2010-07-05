Ринок житлової нерухомості стабілізуєтся не раніше 2011р.

Ринок житлової нерухомості стабілізується не раніше 2011 року.

Як передає кореспондент УНІАН, такий прогноз озвучив журналістам президент Союзу фахівців з нерухомого майна України (СФНУ) Олександр РУБАНОВ.

"За моїми оцінками, ринок житлової нерухомості стабілізується не раніше ніж через 1,5-2 року. Раніше ми прогнозували пожвавлення ринку восени 2010 року, і я вимушений відмовитися від цих прогнозів, оскільки те, що робиться зараз нібито для стабілізації ринку нерухомості, входить в протиріччя з логікою реального розвитку ринку", - сказав він.

О. РУБАНОВ пояснив, що такий прогноз пояснюється і тим, що повернення до масового іпотечного кредитування можна чекати у другому півріччі 2012 - 2013 року. "А без цього ніякого розвитку не буде", - додав він.

Водночас голова комітету аналітики СФНУ Всеволод ЖОГОЛЄВ прогнозує, що при збереженні нинішньої економічної ситуації і макроекономічних показників вартість житла в Києві може досягти чотирирічного мінімуму, який був зафіксований у березні 2009 року (на рівні 1823 дол./кв. м) до кінця поточного року.

"Уже рік у нас спостерігається мінус 2,6% за рік. На сьогодні ми бачимо мінус 1,2% на місяць. Такими темпами через півроку ми досягнемо того мінімуму, який був у березні попереднього року", - сказав він.

За даними В. ЖОГОЛЄВА, сьогодні рівень торгу при купівлі житла в Києві досягає 10%.

Він зазначив, що сьогодні вартість житла на вторинному ринку в спальних масивах столиці складає від 45 тис. дол. за однокімнатну квартиру.

За даними СФНУ, за рік середня вартість житла в Києві знизилася на 2,6%, за півроку - знизилася на 0,55% і складає 1953 дол./кв.м.

При цьому вартість житла у віддалених від центру районах виросла на 0,54%, за півроку - виросла на 0,40%. Експерти пояснюють таку тенденцію тим, що сьогодні люди купують малогабаритні недорогі квартири на околицях за рахунок продажу квартир з великим метражем.