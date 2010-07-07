У Празі знову обвал на будівництві найбільшого автотунелю

Під час підземних будівельних робіт зі створення найбільшого в чеській столиці автомобільного тунеля "Бланка", проектна протяжність якого становить шість кілометрів, сьогодні звалилися опорні конструкції.

Як передає ІТАР-ТАРС, майже 100 кв метрів ділянки тунелю засипані землею. З-під обвалу рятувальниками був врятований бульдозерист, що перебував на місці інциденту.

"Йому вдалося уникнути поранень завдяки тому, що він був у посиленій стійками безпеки кабіні бульдозера, призначеного, зокрема, для допоміжних робіт з прокладання ліній метро", - повідомили в диспетчерській рятувальної служби міста.

Півтора року тому через обвал майже на три місяці були перервані роботи з прокладання "Бланки". Загальна вартість проекту, завершення якого заплановане не пізніше 2012 року, перевищує в 120 млн. доларів.