Вартість елітного житла у Києві знизилася на 8,6%

Середня вартість елітного житла в Києві у січні-червні 2010 року знизилася на 8,61% - до 7433 дол./кв. м.

Про це сказано у переданому УНІАН огляді ринку елітної житлової нерухомості Києва консалтингової компанії Knight Frank LLC Ukraine.

Згідно з документом, на початку року на ринок вийшли ряд об'єктів з низьким ступенем готовності, відповідно, з цінами нижче середньоринкових.

"Враховуючи невеликий об'єм вибірки для розрахунку середніх цін, вихід таких об'єктів зумовив значне пониження показника середньої ціни в сегменті в лютому-березні 2010 року. На готові об'єкти або ті, що знаходиться на завершальній стадії будівництва ціни планомірно підвищувалися, починаючи з лютого 2010 року", - сказано в огляді.

У компанії зазначили, що протягом першого півріччя 2010 року попит на елітні об'єкти був сконцентрований виключно в сегменті готових квартир, що давало привід девелоперам підвищувати ціни. Через високі ризики "недобудов" і неясних перспектив щодо термінів введення в експлуатацію нових об'єктів попит на елітні будинки, що будуються, залишається на низькому рівні.

За даними компанії, у першому кварталі на ринку первинної елітної нерухомості Києва анонсований початок будівництва чотирьох об'єктів: житлових комплексів "Аристократ", "Diamond Hill", "H-Tower" і другої чергиі ЖК "Воздвиженка". При цьому у другому кварталі ринок столиці не поповнювався новими пропозиціями.

Окрім нових проектів, об'єм ринку розширився за рахунок пропозиції 540 елітних квартир ЖК "Pechersk Towers", будівництво якого поновилося в березні 2010 року.

Протягом першого півріччя 2010 року були введені в експлуатацію два клубних будинки - "Residence M27" і "Клубний будинок на Десятинній".

На червень 2010 року в сегменті елітної нерухомості ведеться будівництво десяти об'єктів. Загальний об'єм пропозиції ринку без урахування поглинання налічує близько 2000 квартир з урахуванням зданих в експлуатацію п'яти об'єктів еліт-класу.

Довідка УНІАН. Міжнародна консалтингова компанія Knight Frank заснована в Лондоні 110 років тому і є одним з провідних гравців на міжнародному ринку нерухомості. На сьогодні Knight Frank спільно зі своїм стратегічним партнером - компанією Newmark налічує 196 офісів у 38 країнах світу і об'єднує понад 6770 фахівців.

В Україні та Росії Knight Frank надає повний комплекс агентських і консалтингових послуг в усіх сегментах ринку нерухомості. За час роботи в Росії і Україні послугами Knight Frank скористалися понад 500 великих російських і міжнародних компаній.