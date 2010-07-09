Опалювальний сезон зірветься через помилки минулих років

Опалювальний сезон знаходиться під загрозою зриву, вважає лідер Всеукраїнського громадського руху "Комунальний фронт" Віталій ЯКОВЕНКО.

За його словами, це реальна загроза для жителів багатьох міст України, які не зможуть підготуватися до приходу холодів належним чином.

"Не важливо, хто зараз при владі. Незалежноі від того, хто зараз керує країною або містом, розв'язати проблему опалювального сезону буде важко. Практично неможливо. Винне в усьому багаторічне ігнорування з боку влади проблем галузі теплопостачання міст, відсутність модернізації і реорганізації сфери", - заявив В. ЯКОВЕНКО.

На думку голови "Комунального фронту", "коріння зла" лежить в багаторічній відсутності реформ, без яких комунальне господарство країни не підняти. Більше того, минулий уряд втратив шанс реформувати комунальне господарство країни.

"Він вважав за краще займатися популізмом і псевдореформуванням, внаслідок чого галузь, яка потребувала екстреного оновлення, опинилася на межі повного розвалу. Замість реальних справ були одні декларації і утопічні проекти, тоді як потрібно було діяти. На реанімацію ЖКГ країни потрібно все більше і більше грошей, яких у країни немає. Тому проблема майбутнього опалювального сезону стоїть дуже гостро. І виправити її неможливо практично нікому. Оскільки навіть на поточні ремонти потрібні суми, що обчислюються сотнями мільярдів гривень", - сказав В. ЯКОВЕНКО.