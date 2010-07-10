ВР планує продовжити термін дії заходів із підтримки будівництва

Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 353 народних депутатів із 436 зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроектом передбачено продовжити до 1 січня 2013 року ряд положень закону щодо здійснення кредитно-фінансовими установами пільгового кредитування забудовників житла, заборони збільшувати процентну ставку за кредитами, заборони розірвання фізичними і юридичними особами будь-яких договорів щодо передачі забудовниками завершеного житла.

Також передбачено, що дана заборона не застосовується, якщо визначений термін прийняття в експлуатацію об’єкта будівництва переноситься більш як на 30 місяців (у діючому законі йдеться про більше як 18 місяців).