Депутат пропонує зняти заборону на розірвання договорів купівлі житла

Народний депутат Юрій КАРМАЗІН (НУ-НС) пропонує зняти заборону на розірвання договорів купівлі житла у недобудованих будинках, яка діє до 1 січня 2012 року.

Про це сказано у законопроекті №6687-1 "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі і житлового будівництва (щодо продовження терміну дії заходів підтримки будівництва житла) ", внесеному до парламенту 9 липня поточного року.

Документ розміщений на сайті Верховної Ради, він пропонує вилучити із закону частину четверту ст. 3, яка забороняє фізичним і юридичним особам розривати будь-які договори, результатом яких є передача забудовниками завершеного об'єкту (частини об'єкту) житлового будівництва за умови, що за такими договорами здійснена оплата 100% вартості об'єкту (частини об'єкту) житлового будівництва, окрім випадків, якщо такий розрив здійснюється за згодою сторін.

У цьому пункті також вказують, що повернення коштів, внесених фізичними і юридичними особами на користь забудовників за розірваними договормих, за якими здійснена часткова оплата вартості об'єкта (частини об'єкту) житлового будівництва, здійснюється після подальшої реалізації такого об'єкта житлового будівництва. Нарахування і виплата забудовником штрафних санкцій, передбачених договорами, і стягнення коштів, передбачених ст. 625 Цивільного кодексу України на період дії цієї статті не здійснюється.

Законопроект передбачає, що договори оренди земельних ділянок державної і комунальної власності, на яких здійснюється будівництво багатоквартирних житлових будинків і на яких виконуються будівельно-монтажні роботи, укладені до набуття чинності цього закону, повинні продовжувати діяти у ті ж терміни і на тих же умовах, які були передбачені цими договорами у порядку, встановленому законом.

На думку автора законопроекту, це дозволить мотивувати забудовників прискорити завершення будівництва, "використовуючи для цього частину надприбутків, які вони отримали за рахунок будівництва".

При цьому пропонують встановити, що фінансування операцій комерційних банків в частині надання громадянам іпотечних кредитів на завершення будівництва житла здійснює виключно Державна іпотечна установа без участі Національного банку України, "для якого цей обов'язок є невластивим", а за участю самих комерційних банків та інших суб'єктів господарювання.