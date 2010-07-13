У Севастополі в цьому році побудують понад 110 тис. кв. м житла

Понад 110 тис. кв. м загальної площі житла планують побудувати в цьому році в Севастополі за рахунок усіх джерел фінансування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник управління економіки Севастопольської міської держадміністрації Елемдар АХТЕМОВ, представляючи депутатам на сесії міськради комплексну регіональну програму розвитку житлового будівництва на 2010 рік.

За інформацією Е. АХТЕМОВА, у зв'язку з відповідним дорученням Кабінету міністрів України виконавча влада міста таку програма в основі озробила ще в лютому 2010 року, до затвердження Державного бюджету. "Потім, коли ми побачили цифри Держбюджету, розподіл коштів по міністерствах і відомствах, ми вже змогли сформувати програму відповідно до тих застосувань і методичних рекомендацій, які нам надало Міністерство регіонального розвитку і будівництва", - сказав начальник управління.

Як повідомив він, "у нас кількість сімей і самотніх громадян, що знаходяться на квартирному обліку (за станом на кінець 2009 року) складала 16 тис. 836 осіб. Враховуючи темпи будівництва у 2009 році (введено в експлуатацію понад 150 тис. кв. м. загальної площі житла, що майже на 70 тис. кв. м перевищувало рівень 2008 року), на 2010 рік за рахунок усіх джерел фінансування, із залученням не лише бюджетного фінансування, але і банківських кредитів, іпотечного кредитування, ми плануємо ввести понад 110 тис. кв. м".

Е. АХТЕМОВ також повідомив, що в місті розроблена регіональна програма доступного житла, і зараз вона знаходиться на узгодженні в управліннях міськадміністрації, "на вересневій сесії ми пропонуватимемо її міськраді для затвердження". Що ж до соціального житла, то, як пояснив він, "є закон, але немає постанови уряду, тобто, відсутній механізм реалізації цього закону".