Кабмін планує добудувати «Мистецький арсенал»

Кабінет міністрів України в поточному році направить на завершення будівництва "Мистецького арсеналу" 125 млн. грн.

Про це йдеться в уточненні до постанови Кабміну №420 "Питання використання у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду для підтримки матеріально-технічної бази Державного управління справами" від 31 травня 2010 р., опублікованому в газеті "Урядовый кур`єр"(№127).

Згідно з повідомленням, кошти на завершення будівництва виділяються з державного бюджету.

Нагадаємо, цією постановою передбачали перерозподіл коштів Стабфонду у сумі 75 млн. грн. шляхом зменшення об`єму витрат, передбачених для завершення будівництва "Мистецького арсеналу" відповідно до Державної цільової програми підготовки і проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу і збільшення витрат за напрямком "інші витрати", скерувавши їх на підтримку матеріально-технічної бази Державного управління справами (ДУС).

Уряд також доручив виділити ДУС на безповоротній основі кошти Стабфонду у сумі 75 млн. грн. за рахунок надходжень від цільового розміщення державних цінних паперів.