Ціна на землю в передмісті Києва знизилася

Середня вартість землі в передмісті Києва під коттеджное будівництво з 1 до 15 липня 2010 року знизилася на 0,79%, або 32 дол., - до 3999 дол. за сотку.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії "SV Development".

За даними компанії, за вказаний період вартість земельних ділянок знизилася в Баришевському районі - на 0,89% (11 дол.) - до 1169 дол./сотка, Вишгороді - на 0,90% (27 дол.) - до 3041 дол./сотка, Бородянському - на 1,58% (31 дол.) - до 1939 дол./сотка Києво-святошинському - на 0,63% (42 дол.) - до 6610 дол./сотка, Фастівському - на 1,39% (17 дол.) - до 1184 дол./сотка, Кагарлицькому - на 0,66% (10 дол.) - до 1506 дол./сотка, Переяслав-Хмельницькому - на 1,05% (11 дол.) - до 1071 дол./сотка, Обухівському - на 1,16% (55 дол.) - до 4680 дол./сотка, Макарівському - на 0,63% (15 дол.) - до 1860 дол./сотка, Васильківському - на 1,03% (27 дол.) - до 2633 дол./сотка, Броварському - на 1% (31 дол.) - до 3058 дол./сотка, Білоцерківському - на 0,54% (7 дол.) - до 1215 дол./сотка, Іванківському районі - на 1,13% (13 дол.) - до 1106 дол./сотка.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість землі в передмісті Києва під котеджне будівництво за 6 місяців цього року виросла на 5,22%, або 200 дол., - до 4031 дол. за сотку.

Довідка УНІАН. Компанія "SV Development" з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних містечок, а також маркетинговими дослідженнями ринку.