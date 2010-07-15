Познань планує здавати стадіон до Євро-2012 в оренду

Влада польського міста Познань планує здавати реконструйований міський стадіон, на якому відбудуться матчі Євро-2012, в оренду.

Про це кореспонденту УНІАН сказав мер Познаня Ришард ГРОБЕЛЬНИЙ, котрий пояснив це рішення бажанням міської влади отримувати стабільний дохід.

Він не уточнив, скільки місто планує отримувати за оренду та на яких умовах вона буде реалізована.

За словами Р.ГРОБЕЛЬНОГО, міський стадіон, в реконструкцію якого місто вклало близько 220 млн. дол., щороку може приносити дохід від 3 до 6 млн. дол.

„Це, головним чином, буде від спортивних подій, а також від культурних заходів”, - сказав мер.

Він відзначив, що ці кошти будуть покривати витрати на утримання стадіону й включатимуть невеликий прибуток. „Ми б хотіли покривати експлуатаційні витрати з певним плюсом”, - сказав мер Познані.

Він додав, що доходи стадіону залежатимуть від того, наскільки успішною буде місцева футбольна команда в міжнародних турнірах.

За його даними, дохід від проведення культурних заходів набагато менший та становить від кількох десятків до кількох сотень тисяч злотих за один захід.

Р.ГРОБЕЛЬНИЙ також сказав, що обрана компанія-оператор стадіону буде вести переговори з потенційними інвесторами з продажу назви стадіону, як це зробила міська влада Гданська.

Як повідомляв УНІАН, Познань стане першим польським містом-господарем Євро-2012, яке вже у вересні цього року введе в експлуатацію стадіон.

У Польщі до Євро-2012, яке проводиться спільно з Україною, будується три стадіони та один реконструюється.