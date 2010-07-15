Бродський заявляє, що Денис Басс знаходиться «в бігах»

Голова Державного комітету України з питань регуляторної політики і підприємництва Михайло БРОДСЬКИЙ заявляє, що колишній заступник голови Київської міськдержадміністрації Д.БАСС знаходиться «в бігах».

Про це М.БРОДСЬКИЙ сказав газеті «Сегодня» (№152 від 15 липня).

Як пише видання, «...зараз знаходиться за кордоном і оголошена в розшук начальник управління Київради з питань землекористування і містобудування Світлана МАКЕЄВА, а Денис БАСС, за його даними, в бігах».

У Київраді газеті сказали, що С.МАКЕЄВА насправді в офіційній відпустці. «Хоча джерела в Київземі пов`язують її відсутність з кримінальною справою», - пише «Сегодня».

За інформацією газети, «Д.БАССА давно не бачили в мерії. Утім прес-секретар Д.БАССА Олександра ЖУРАХОВСЬКА запевнила видання, що екс-заступник мера в Києві: «Я знаю точно, що він у столиці і працює».

Також газета з посиланням на свої джерела в мерії столиці повідомляє, що у зв`язку з «кадастровою» справою заарештований помічник одного з депутатів Київради Дмитро. За інформацією М.БРОДСЬКОГО, «він має споріднені зв`язки з МАКЕЄВОЮ і нібито був задіяний у земельних схемах». У СБУ газеті це не прокоментували. «Зараз ідуть слідчі дії та експерименти. Більше нічого сказати не можу», - заявила керівник прес-центру СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, слідчі СБУ 7 липня здійснювали передбачені законом слідчі дії - вилучення необхідних слідчим документів у службових кабінетах чиновників КМДА в рамках розслідування кримінальної справи, яка пов`язана з порушеннями представників київської влади у сфері земельних відносин.

СБУ порушила кримінальну справу відповідно до ч.1 ст.362 Кримінального кодексу України (несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, здійснені особою, що має право доступу до неї).