МінЖКГ очікує перегляду держбюджету у вересні

Міністерство з питань житлово-комунального господарства очікує перегляду держбюджету у вересні для компенсації витрат у зв'язку з прийняттям минулого тижня секвестру бюджету.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив міністр з питань житлово-комунального господарства Юрій ХІВРИЧ.

"Ми зараз сподіваємося, що у вересні будуть внесені зміни до бюджету, коли підведемо підсумки роботи нашої економіки за перше півріччя", - сказав він.

Міністр додав, що зміни до держбюджету стосуватимуться усіх галузей економіки.

Ю. ХІВРИЧ підтвердив, що у результаті секвестру бюджету кошти на фінансування програми реформування ЖКГ цього року були скорочені з 1,1 млрд. грн. на 600 млн. грн. - до 500 млн. грн. (у тому числі, за рахунок програми "Питна вода").