На підготовку Києва до зими спрямують 437 млн. грн.

На підготовку господарства Києва до роботи в осінньо-зимовий період 2010-2011 року передбачається витратити 437 млн. грн., з яких 255,3 млн. грн. - кошти міського бюджету, 182 млн. грн. - власні кошти енергокомпаній.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося сьогодні на розширеному засіданні колегії Київської міської державної адміністрації.

Крім вказаної суми, Програмою соціально-економічного розвитку Києва на 2010 рік додатково передбачаються асигнування на реконструкцію теплових мереж та обладнання в сумі 11 млн. грн.

Як повідомив заступник голови КМДА Олександр МАЗУРЧАК, зокрема, на ремонт житлового фонду столиці планується витратити 100 млн. грн., і на ці кошти здійснити підготовку приблизно 250 будинків до зими, які потребують ремонтних робіт та робіт з утеплення тощо.

До зими, за його словами, також передбачається відремонтувати близько 300 ліфтів у житлових будинках киян, на що будуть залучені також кошти спеціальної цільової програми міста з ремонту ліфтового господарства. Яка це буде сума, О.МАЗУРЧАК не уточнив.